ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Грозовые дожди и до +29 тепла: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 мая 2021 08:00
Грозовые дожди и до +29 тепла: прогноз погоды на сегодня Фото: Украину сегодня накроют дожди с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине сегодня, 17 мая, будет дождливой во всех областях. Также на всей территории страны сегодня ожидаются грозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

По данным украинских синоптиков, дожди с грозами сегодня стоит ждать жителям всех областей Украины. Температура воздуха днем в западных, центральных и южных областях будет колебаться от +18 до +22 градусов. В восточных и северных регионах страны днем будет от +21 до +28 градусов тепла.

Ночью на западе температура будет колебаться от +8 до +12 градусов, а на востоке термометры покажут от +14 до +16 тепла. На остальной территории ночью прогнозируются от +11 до +13 градусов.

Грозовые дожди и до +29 тепла: прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве погода также будет дождливой. На территории столицы и Киевской ожидаются грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от +19 до +21, ночью термометры покажут от +11 до +13 градусов.

Грозовые дожди и до +29 тепла: прогноз погоды на сегодня

Напомним, на сегодня в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Град и сильные порывы ветра ожидаются в южных и центральных областях.

Как прогнозировали синоптики, дождливая погода в Украине будет держаться в течение первых дней недели. В четверг дожди уйдут только из восточных областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр дожди гроза
NEWS
В Украине 2136 новых случаев коронавируса
В Украине 2136 новых случаев коронавируса
DAILY
Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров