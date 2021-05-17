Грозові дощі та до +29 тепла: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 17 травня, буде дощовою в усіх областях. Також на всій території країни сьогодні очікуються грози.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Прогноз погоди в областях
За даними українських синоптиків, дощі з грозами сьогодні варто чекати мешканцям всіх областей України. Температура повітря вдень у західних, центральних та південних областях коливатиметься від +18 до +22 градусів. У східних та північних регіонах країни сьогодні вдень буде від +21 до +28 градусів тепла.
Вночі на заході температура коливатиметься від +8 до +12 градусів, а на сході термометри покажуть від +14 до +16 тепла. На решті території вночі прогнозуються від +11 до +13 градусів.
Прогноз погоди в Києві
У Києві погода сьогодні також буде дощовою. На території столиці та Київської очікуються грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +21, вночі термометри покажуть від +11 до +13 градусів.
Нагадаємо, на сьогодні в Україні було оголошено штормове попередження. Град та сильні пориви вітру очікуються у південних та центральних областях.
Як прогнозували синоптики, дощова погода в Україні триматиметься впродовж перших днів тижня. У четвер дощі підуть тільки зі східних областей.