Грозові дощі та до +29 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 17 травня, буде дощовою в усіх областях. Також на всій території країни сьогодні очікуються грози.

Прогноз погоди в областях

За даними українських синоптиків, дощі з грозами сьогодні варто чекати мешканцям всіх областей України. Температура повітря вдень у західних, центральних та південних областях коливатиметься від +18 до +22 градусів. У східних та північних регіонах країни сьогодні вдень буде від +21 до +28 градусів тепла.

Вночі на заході температура коливатиметься від +8 до +12 градусів, а на сході термометри покажуть від +14 до +16 тепла. На решті території вночі прогнозуються від +11 до +13 градусів.

Прогноз погоди в Києві

У Києві погода сьогодні також буде дощовою. На території столиці та Київської очікуються грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +21, вночі термометри покажуть від +11 до +13 градусів.