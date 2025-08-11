Грозові хмари й шквали: де в Україні сьогодні вируватиме негода

Погода в Україні

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на лівобережній частині країни короткочасні дощі, місцями грози. На решті території - без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. У північно-східній частині вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від +28 до +33 градусів. У центральних областях буде вдень +23 +28 градусів, а у більшості західних та північних регіонах, а також у Вінницькій області буде +20 +25 градусів.



Погода в Києві

За прогнозами синоптиків, сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями, але опадів не очікується. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде від +22 до +24 градусів.

