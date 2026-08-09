Грозові дощі і спека до +33: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 9 серпня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 9 серпня, у низці регіонів очікуються грозові дощі.. Також прогнозується спека до +33°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вдень 22-27°; на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 28-33°. Фото: якою буде погода в Україні 9 серпня (інфографіка РБК-Україна) У Києві сьоодні місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вдень 24-26°.