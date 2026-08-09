Грозові дощі і спека до +33: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 9 серпня, у низці регіонів очікуються грозові дощі.. Також прогнозується спека до +33°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.
Вітер переважно північний, 7-12 м/с.
Температура вдень 22-27°; на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 28-33°.
Фото: якою буде погода в Україні 9 серпня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві сьоодні місцями короткочасний дощ, вдень без опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вдень 24-26°.
Нагадаємо, лише за один день сильна спека встановила нові історичні температурні рекорди в 13 обласних центрах України. Місцями синоптики зафіксували відчутні перевищення попередніх показників.
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