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Грозові дощі і спека до +33: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 09.08.2026 Нд
1 хв
Де чекати на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Грозові дощі і спека до +33: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 9 серпня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 9 серпня, у низці регіонів очікуються грозові дощі.. Також прогнозується спека до +33°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вдень 22-27°; на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 28-33°.

Грозові дощі і спека до +33: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 9 серпня (інфографіка РБК-Україна)

У Києві сьоодні місцями короткочасний дощ, вдень без опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вдень 24-26°.

Нагадаємо, лише за один день сильна спека встановила нові історичні температурні рекорди в 13 обласних центрах України. Місцями синоптики зафіксували відчутні перевищення попередніх показників.

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