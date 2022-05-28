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Грозит ли Украине вспышка холеры из-за войны: ответ Кузина

Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Из-за вторжения России на территории Украины, особенно в оккупированных населенных пунктах, растет угроза вспышек холеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для zn.ua.

По его словам, в случае с холерой в Украине достаточно сильная материально-техническая и организационная база.

"Есть четкие системы эпидемиологического надзора и мониторинга за холерой. Есть соответствующие приказы, рейтингующие регионы страны по трем группам. Каждый случай диареи с трудным течением подлежит отдельному лабораторному исследованию. Такие исследования начинаются ежегодно с 1 мая и заканчиваются в конце лета", - отметил Кузин.

Он подчеркнул, что сейчас все случаи проходят через систему центров контроля и профилактики заболеваний. Постоянно исследуется питьевая вода, берутся образцы с поверхностных водоемов, мест рекреации и рек. На сегодня не были зафиксированы даже подозрительные случаи.

Кузин добавил, что в Украине также есть вакцина против холеры, также запросили определенный резерв у Всемирной организации здравоохранения. Однако в случае с неподконтрольными территориями ситуация более критична, потому что нет доступа к информации, нет расходных материалов.

"Но мы рассчитываем на скорейшее освобождение. После этого начнется рутинная работа на деоккупированных территориях", - отметил Кузин.

Напомним, ранее ВОЗ предупреждала об угрозе распространения холеры в оккупированном Мариуполе.

А в Минздраве опубликовали список инфекций, от которых желательно вакцинироваться во время войны.

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