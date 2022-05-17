ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВОЗ предупреждает о распространении холеры в оккупированном Мариуполе

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 21:58
ВОЗ предупреждает о распространении холеры в оккупированном Мариуполе Фото: ВОЗ предупреждает о распространении холеры в оккупированном Мариуполе (фото pixbay.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Всемирная организация здравоохранения начала подготовку к борьбе с холерой и другими инфекционными заболеваниями, которые могут распространиться на временно оккупированных территориях Украины. В частности, речь идет о Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова менеджера ВОЗ по вопросам инцидентов в Украине Дорит Ницан.

По ее словам, от неправительственных организаций поступила информация, что в Мариуполе на улицах болото, и канализационная вода смешивается с питьевой.

"Это грозит увеличением возможности распространения различных заболеваний, в частности холеры. Мы готовим противохолерные комплекты, вакцины и тесно сотрудничаем с неправительственными организациями, чтобы поддерживать людей на оккупированных территориях", - сообщила Ницана.

В то же время она отметила, что во время пребывания в Запорожье и Днепре ВОЗ обеспечила больницы наборами первичной медицинской помощи. По словам представителя ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, один такой набор позволяет лечить 1000 человек в течение трех месяцев.

Напомним, в конце мая-начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются переложить на Украину, обвинив в "применении биологического оружия".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы