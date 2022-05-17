ВОЗ предупреждает о распространении холеры в оккупированном Мариуполе
Всемирная организация здравоохранения начала подготовку к борьбе с холерой и другими инфекционными заболеваниями, которые могут распространиться на временно оккупированных территориях Украины. В частности, речь идет о Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова менеджера ВОЗ по вопросам инцидентов в Украине Дорит Ницан.
По ее словам, от неправительственных организаций поступила информация, что в Мариуполе на улицах болото, и канализационная вода смешивается с питьевой.
"Это грозит увеличением возможности распространения различных заболеваний, в частности холеры. Мы готовим противохолерные комплекты, вакцины и тесно сотрудничаем с неправительственными организациями, чтобы поддерживать людей на оккупированных территориях", - сообщила Ницана.
В то же время она отметила, что во время пребывания в Запорожье и Днепре ВОЗ обеспечила больницы наборами первичной медицинской помощи. По словам представителя ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, один такой набор позволяет лечить 1000 человек в течение трех месяцев.
Напомним, в конце мая-начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются переложить на Украину, обвинив в "применении биологического оружия".
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