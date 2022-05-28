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Чи загрожує Україні спалах холери через війну: відповідь Кузіна

Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Через вторгнення Росії на території України, особливо в окупованих населених пунктах, зростає загроза спалахів холери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для zn.ua.

За його словами, у випадку з холерою в Україні досить сильна матеріально-технічна та організаційна база.

"Є чіткі системи епідеміологічного нагляду та моніторингу за холерою. Є відповідні накази, що рейтингують регіони країни за трьома групами. Кожен випадок діареї з важким перебігом підлягає окремому лабораторному дослідженню. Такі дослідження починаються щорічно з 1 травня і закінчуються в кінці літа", - зазначив Кузін.

Він підкреслив, що зараз всі випадки проходять через систему центрів контролю і профілактики захворювань. Постійно досліджується питна вода, беруться зразки з поверхневих водойм, місць рекреації та річок. На сьогодні не були зафіксовані навіть підозрілі випадки.

Кузін додав, що в Україні також є вакцина проти холери, також запросили певний резерв у Всесвітньої організації охорони здоров'я. Однак у випадку з непідконтрольними територіями ситуація більш критична, тому що немає доступу до інформації, немає витратних матеріалів.

"Але ми розраховуємо на якнайшвидше звільнення. Після цього почнеться рутинна робота на деокупованих територіях", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, раніше ВООЗ попереджала про загрозу поширення холери в окупованому Маріуполі.

А в МОЗ опублікували список інфекцій, від яких бажано вакцинуватися під час війни.

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