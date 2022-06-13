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Грозит ли Украине нехватка зерна: ответ Минагрополитики

Фото: зерна в Украине производится в пять раз больше потребности (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украине нехватка зерна не грозит, поскольку это физически невозможно. Производство почти в пять раз превышает потребление внутри страны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает".

"Если в прошлом году общий урожай был 106 млн тонн, то мы использовали 20 млн тонн всех культур. Потребление у нас относительно невысокое, к тому же оно снизилось из-за того, что люди уехали. Так что у нас проблем быть не может. Это просто нереально", - рассказал РБК-Украина заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич.

Как сообщало РБК-Украина, в Минагрополитики готовятся применять технологии для временного хранения зерна. Это необходимо, чтобы не потерять урожай, если возобновить экспорт не удастся.

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Министерство аграрной политики