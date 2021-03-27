Что грозит переехавшим в Крым россиянам. Разъяснение Минреинтеграции

Он отметил, что Россия пытается ассимилировать население Крыма. Для этого на полуостров прибыло 500 тысяч россиян, чтобы размыть этническое население.

"Что касается судьбы этих людей, которых завезли. Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно... Они пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны", - подчеркнул глава Минреинтеграции.

Вместе с тем Резников отметил, что если гражданин России прибыл на оккупированную территорию законным путем, вероятно, к нему "не будет вопросов".

"Все, кто попал непонятным нам путем, они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения границы Украины. Они все подлежат выдворению. Есть такая административная процедура", - подытожил он.