Грози й дощі: якою буде погода в Україні на День Незалежності

Погода в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, у північних та західних регіонах переважатиме хмарна погода з опадами.

Дощі та місцями грози накриють Київщину, Житомирщину, Волинь, Львівщину та Прикарпаття. На заході можливі локальні зливи.

У центральних областях також пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На сході та півдні утримається тепла погода з проясненнями, проте в окремих районах очікують опади.

Температура повітря вдень становитиме +21…+26 градусів, на півдні та сході місцями до +30. У Карпатах - прохолодніше, близько +17…+20.