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Грози та злива вночі, спека вдень: де в Україні зіпсується погода 23 липня (карта)

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 23 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У середу, 23 липня, частину території України накриють зливи з грозами. А ось температура повітря зазнаватиме незначних коливань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, завтра дощі з грозами найбільш ймовірні на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині, можливо зачепить і Донеччину.

"Ще хіба найближчої ночі через діяльність атмосферного фронту також подощить і погримить на півночі та в центральних областях України. Ще трохи в Карпатах", - пише Діденко.

Температура повітря завтра очікується у більшості областей від +26 до +29 градусів. А ось у Сумській та Чернігівській областях буде свіжіше, до +26 градусів. У південній частині та на південному сході України залишається спека, до +35 градусів.

Погода у Києві

У Києві у середу вночі очікуються грозові дощі, а вдень - без опадів. Температура повітря впродовж дня +27 градусів.

"Найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань, особливо не змінюючись - помірні градуси на заході, спека на півдні, загалом +27+30 градусів", - зауважила синоптик.

Злива у Києві

Нагадаємо, минулими вихідними столицю накрила потужна злива - внаслідок цього затопило вулиці, а також місцеві канали писали про зупинку громадського транспорту.

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