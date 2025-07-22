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Грозы и ливень ночью, жара днем: где в Украине испортится погода 23 июля (карта)

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 23 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В среду, 23 июля, часть территории Украины накроют ливни с грозами. А вот температура воздуха будет испытывать незначительные колебания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным Диденко, завтра дожди с грозами наиболее вероятны на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, возможно зацепит и Донетчину.

"Еще разве ближайшей ночью из-за деятельности атмосферного фронта также подощит и погремит на севере и в центральных областях Украины. Еще немного в Карпатах", - пишет Диденко.

Температура воздуха завтра ожидается в большинстве областей от +26 до +29 градусов. А вот в Сумской и Черниговской областях будет свежее, до +26 градусов. В южной части и на юго-востоке Украины остается жара, до +35 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в среду ночью ожидаются грозовые дожди, а днем - без осадков. Температура воздуха в течение дня +27 градусов.

"В ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания, особо не меняясь - умеренные градусы на западе, жара на юге, в целом +27+30 градусов", - отметила синоптик.

 

Ливень в Киеве

Напомним, в минувшие выходные столицу накрыл мощный ливень - в результате этого затопило улицы, а также местные каналы писали об остановке общественного транспорта.

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