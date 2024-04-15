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Грози та шквальний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

Фото: в Україні 15 квітня оголосили штормове попередження (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні оголосили штормове попередження. У переважній кількості областей країни до кінця дня триватимуть грози зі шквальним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки.

"У найближчі 2 години зі збереженням до кінця доби 15 квітня у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Фото: карта України з областями, де прогнозується шторм 15 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Як попереджали синоптики, погоду в Україні найближчими днями не можна назвати "ідеальною". Будуть дощі, грози та навіть "спека".

Погода в Україні в травні 2024 буде досить різноплановою. Перша декада травня розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів. А ось наприкінці травня на українців може чекати неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.

Погода в Україні цього літа може принести чимало сюрпризів, бо зараз на неї має вплив два потужних чинники - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", а ще - потужна та дуже активна сонячна радіація. Спеку влітку очікувати варто, а от певних рекордів - можливо й ні. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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Погода в Україні