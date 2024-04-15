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Грозы и шквальный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Фото: в Украине 15 апреля объявили штормовое предупреждение (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине объявили штормовое предупреждение. В подавляющем количестве областей страны до конца дня будут продолжаться грозы со шквальным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Да, синоптики предупреждают о желтом уровне опасности.

"В ближайшие 2 часа с сохранением до конца суток 15 апреля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с" , - говорится в сообщении.

Фото: карта Украины с областями, где прогнозируется шторм 15 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Как предупреждали синоптики, погоду в Украине в ближайшие дни нельзя назвать "идеальной". Будут дожди, грозы и даже "жара".

Погода в Украине в мае 2024 года будет достаточно разноплановой. Первая декада мая начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна мокрая погода, но без сильных и затяжных дождей. Температура воздуха немного увеличится, есть возможность кратковременных дождей. А вот в конце мая украинцев может ожидать неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.

Погода в Украине этим летом может принести немало сюрпризов, потому что сейчас на нее влияют два мощных фактора - "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", а еще - мощная и очень активная солнечная радиация. Жара летом ожидать стоит, а вот определенных рекордов - возможно и нет. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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Погода в Украине