Грозы и шквальный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Как предупреждали синоптики, погоду в Украине в ближайшие дни нельзя назвать "идеальной". Будут дожди, грозы и даже "жара".

Погода в Украине в мае 2024 года будет достаточно разноплановой. Первая декада мая начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна мокрая погода, но без сильных и затяжных дождей. Температура воздуха немного увеличится, есть возможность кратковременных дождей. А вот в конце мая украинцев может ожидать неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.

Погода в Украине этим летом может принести немало сюрпризов, потому что сейчас на нее влияют два мощных фактора - "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", а еще - мощная и очень активная солнечная радиация. Жара летом ожидать стоит, а вот определенных рекордов - возможно и нет. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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