Грози та посухи: Укргідрометцентр дав прогноз на найспекотніший місяць року

"Липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та з періодами жаркої посушливої погоди", - йдеться в повідомленні.

Місячна кількість опадів очікується 25 - 73 м, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 84 - 109 мм, що менше за норму (64-9%).

Кліматична характеристика липня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в липні середня місячна температура повітря в Україні складає 19-24,8 градуса тепла, в Карпатах 13-18 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 33,4-39,6 градуса тепла, у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях та в Криму місцями 40-41,6 градуса тепла, в гірських районах 27-37 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури 2-9º тепла, на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму місцями 10-13 градусів тепла, на високогір’ї Карпат від 2 градусів тепла до 1 градусів тепла морозу.

Середня місячна кількість опадів у західних, північних та Вінницькій областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на решті території країни 37-75 мм (на південному сході місцями 23-36 мм).