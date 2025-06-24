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Грози та посухи: Укргідрометцентр дав прогноз на найспекотніший місяць року

Фото: у липні буде тепліше за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується 21,6-26,0 (в Карпатах 17-19), градусів тепла. Це на 2,0-2,5 градуса вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

"Липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та з періодами жаркої посушливої погоди", - йдеться в повідомленні.

Місячна  кількість  опадів  очікується 25 - 73 м, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 84 - 109 мм, що менше за норму (64-9%). 

Кліматична характеристика липня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в липні середня місячна температура повітря в Україні складає 19-24,8 градуса тепла, в Карпатах 13-18 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 33,4-39,6 градуса тепла, у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях та в Криму місцями 40-41,6 градуса тепла, в гірських районах 27-37 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури 2-9º тепла, на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму місцями 10-13 градусів тепла, на високогір’ї Карпат від 2 градусів тепла до 1 градусів тепла морозу.

Середня місячна кількість опадів у західних, північних та Вінницькій областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на решті території країни 37-75 мм (на південному сході місцями 23-36 мм).

 

 

Погода в липні

Нагадаємо, минулого 2024 року в липні в Україні фіксувалася аномальна спека. У деяких регіонах на півдні температура перевищила 40 градусів.

За даними Укргідрометцентру, унікальність спеки 2024 року в Україні полягає в тому, що вона прийшла в середині липня, тоді як в попередні роки максимальні температури спостерігалися на початку серпня.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градуса тепла, що на 2,4 градуса вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

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Погода в УкраїніГідрометцентр