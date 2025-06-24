Грозы и засухи: Укргидрометцентр дал прогноз на самый жаркий месяц года

"Июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и с периодами жаркой засушливой погоды", - говорится в сообщении.

Месячное количество осадков ожидается 25 - 73 м, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84 - 109 мм, что меньше нормы (64-9%).

Климатическая характеристика июля

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в июле средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 19-24,8 градуса тепла, в Карпатах 13-18 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 33,4-39,6 градуса тепла, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами 40-41,6 градуса тепла, в горных районах 27-37 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры 2-9º тепла, на юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами 10-13 градусов тепла, на высокогорье Карпат от 2 градусов тепла до 1 градусов тепла мороза.

Среднее месячное количество осадков в западных, северных и Винницкой областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны 37-75 мм (на юго-востоке местами 23-36 мм).