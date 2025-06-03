Грози та до 32 градусів спеки: погода в Україні на сьогодні

За даними синоптиків, на заході країни буде хмарно з проясненнями.

А ось вночі на північному заході країни, вдень у західних, північних та більшості центральних областей можливі короткочасні дощі, грози. Подекуди прогнозуються град та шквали до 15-20 м/с.

На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині ймовірні значні дощі, на решті території без опадів.



Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від + 13 до + 18 градусів, а вдень від +24 до +29 градусів., на півдні та сході країни до +32 градусів, а у західних областях від + 19 до +24 градусів.