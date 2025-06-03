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Грозы и до 32 градусов жары: погода в Украине на сегодня

Иллюстративное фото: в Украине сегодня ожидаются грозы и жара (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня, 3 июня, ожидается облачная, но теплая погода. Возможны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, на западе страны будет облачно с прояснениями.

А вот ночью на северо-западе страны, днем в западных, северных и большинстве центральных областей возможны кратковременные дожди, грозы. Местами прогнозируются град и шквалы до 15-20 м/с.

На Волыни, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях вероятны значительные дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от +13 до +18 градусов, а днем от +24 до +29 градусов, на юге и востоке страны до +32 градусов, а в западных областях от +19 до +24 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в Украину уже пришло метеорологическое лето, но не во все области.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.

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