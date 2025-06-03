Грозы и до 32 градусов жары: погода в Украине на сегодня

В Украине сегодня, 3 июня, ожидается облачная, но теплая погода. Возможны грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр".
По данным синоптиков, на западе страны будет облачно с прояснениями.
А вот ночью на северо-западе страны, днем в западных, северных и большинстве центральных областей возможны кратковременные дожди, грозы. Местами прогнозируются град и шквалы до 15-20 м/с.
На Волыни, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях вероятны значительные дожди, на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от +13 до +18 градусов, а днем от +24 до +29 градусов, на юге и востоке страны до +32 градусов, а в западных областях от +19 до +24 градусов.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в Украину уже пришло метеорологическое лето, но не во все области.
Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.
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