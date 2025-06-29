Грози, спека і шквали: якою буде погода в Україні 30 червня

В Україні очікуються грози, поривчастий вітер і спека. У деяких регіонах можливі короткочасні дощі та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра, 30 червня українців очікує мінлива хмарність і контрастна погода залежно від регіону.

Вдень у більшості західних та східних областей буде сухо, тоді як на півночі можливі короткочасні дощі та грози.

На півдні та Закарпатті зберігатиметься спека - температура сягне +30°. У центральних та північних регіонах дещо прохолодніше 0 від +20 до +25° вдень.

Вітер північно-західний, швидкістю 7–12 м/с, вдень місцями пориви до 15–20 м/с.

Погода у Києві

У Києві та області місцями очікується невеликий дощ і грози. Температура повітря в столиці коливатиметься від +14° вночі до +23° вдень.