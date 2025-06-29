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Грозы, жара и шквалы: какой будет погода в Украине 30 июня

Воскресенье 29 июня 2025 14:09
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Грозы, жара и шквалы: какой будет погода в Украине 30 июня Фото: синоптики предупредили о сильном ветре и дождях (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине ожидаются грозы, порывистый ветер и жара. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра, 30 июня украинцев ожидает переменная облачность и контрастная погода в зависимости от региона.

Днем в большинстве западных и восточных областей будет сухо, тогда как на севере возможны кратковременные дожди и грозы.

Грозы, жара и шквалы: какой будет погода в Украине 30 июня

На юге и Закарпатье сохранится жара - температура достигнет +30°. В центральных и северных регионах несколько прохладнее 0 от +20 до +25° днем.

Ветер северо-западный, скоростью 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области местами ожидается небольшой дождь и грозы. Температура воздуха в столице будет колебаться от +14° ночью до +23° днем.

Ранее климатолог в интервью РБК-Украина объяснила, как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия.

Также РБК-Украина рассказывало, как изменения климата влияют на Черное море уже сейчас.

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