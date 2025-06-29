Грозы, жара и шквалы: какой будет погода в Украине 30 июня
В Украине ожидаются грозы, порывистый ветер и жара. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди и шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Завтра, 30 июня украинцев ожидает переменная облачность и контрастная погода в зависимости от региона.
Днем в большинстве западных и восточных областей будет сухо, тогда как на севере возможны кратковременные дожди и грозы.
На юге и Закарпатье сохранится жара - температура достигнет +30°. В центральных и северных регионах несколько прохладнее 0 от +20 до +25° днем.
Ветер северо-западный, скоростью 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с.
Погода в Киеве
В Киеве и области местами ожидается небольшой дождь и грозы. Температура воздуха в столице будет колебаться от +14° ночью до +23° днем.
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