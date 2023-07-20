Фото: Грози, подекуди шквали. В ДСНС попередили про негоду до кінця доби (Віталій Носач, РБК-Україна)

В більшості областей України, до кінця доби, 20 липня, очікується негода. Можливі грози, подекуди шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Зазначається, що негода також ймовірно продовжиться вночі 21 липня на Лівобережжі України. "За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби 20 липня у більшості областей України та вночі 21 липня на Лівобережжі — грози, подекуди шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - пише пресслужба. В ДСНС радять: триматись якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

вдома зачинити вікна й вимкнути електроприлади, навіть телефони.