Грози, подекуди шквали. В ДСНС попередили про негоду до кінця доби
В більшості областей України, до кінця доби, 20 липня, очікується негода. Можливі грози, подекуди шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
Зазначається, що негода також ймовірно продовжиться вночі 21 липня на Лівобережжі України.
"За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби 20 липня у більшості областей України та вночі 21 липня на Лівобережжі — грози, подекуди шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - пише пресслужба.
В ДСНС радять:
- триматись якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- вдома зачинити вікна й вимкнути електроприлади, навіть телефони.
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