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Грози, подекуди шквали. В ДСНС попередили про негоду до кінця доби

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Четвер 20 липня 2023 16:54
Грози, подекуди шквали. В ДСНС попередили про негоду до кінця доби Фото: Грози, подекуди шквали. В ДСНС попередили про негоду до кінця доби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В більшості областей України, до кінця доби, 20 липня, очікується негода. Можливі грози, подекуди шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Зазначається, що негода також ймовірно продовжиться вночі 21 липня на Лівобережжі України.

"За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби 20 липня у більшості областей України та вночі 21 липня на Лівобережжі — грози, подекуди шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - пише пресслужба.

В ДСНС радять:

  • триматись якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • вдома зачинити вікна й вимкнути електроприлади, навіть телефони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українцям синоптики обіцяли аномальну погоду влітку. Незабаром до країни може дістатись спека із Сахари. Також можливі нові температурні рекорди.

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