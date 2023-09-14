Грози, як влітку. Синоптик дала прогноз на завтра, розповівши про ще одну "проблему"

До дощів із грозами 15 вересня в Україні приєднається ще одна "неприємність" - поривчастий вітер. Така погода - "відлуння" атмосферного фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Дощі
Зокрема, за даними синоптика, завтра дощі, подекуди з грозами пройдуть у східній частині, місцями у центральних областях та локально на півдні України.
"Грози можуть супроводжуватися рвучким вітром!" - попередила Діденко.
При цьому у західних та північних регіонах, а також у Вінницькій області завтра вдень дощі припинятимуться, затримаються лише найближчої ночі.
Де буде холодніше всього
Як зазначила синоптик, температура повітря найнижчою, +18...+20 градусів, очікується в п'ятницю у:
На решті території передбачається +20...+24 градуси, буде не спекотно. Лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму затримається літня температура повітря, +25...+29 градусів.
Погода в Києві
Вже сьогодні ввечері та найближчої ночі прийде в столицю дощ та погримить гроза, завтра вдень опади припиняться. Температура повітря за фронтом знизиться і становитиме максимально 15 вересня лише +20 градусів.
В Україну рухається атмосферний фронт, що характеризується дощовою погодою. Попри те, що він ще не дійшов остаточно, опади вже пройшли у кількох областях 14 вересня.
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