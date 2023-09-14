UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Грози, як влітку. Синоптик дала прогноз на завтра, розповівши про ще одну "проблему"

Фото: синоптик дала прогноз в Україні на 15 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

До дощів із грозами 15 вересня в Україні приєднається ще одна "неприємність" - поривчастий вітер. Така погода - "відлуння" атмосферного фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Дощі

Зокрема, за даними синоптика, завтра дощі, подекуди з грозами пройдуть у східній частині, місцями у центральних областях та локально на півдні України.

"Грози можуть супроводжуватися рвучким вітром!" - попередила Діденко.

При цьому  у західних та північних регіонах, а також у Вінницькій області завтра вдень дощі припинятимуться, затримаються лише найближчої ночі.

Де буде холодніше всього

Як зазначила синоптик, температура повітря найнижчою, +18...+20 градусів, очікується в п'ятницю у:

  • Чернігівській;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Донецькій областях.

На решті території передбачається +20...+24 градуси, буде не спекотно. Лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму затримається літня температура повітря, +25...+29 градусів.

Погода в Києві

Вже сьогодні ввечері та найближчої ночі прийде в столицю дощ та погримить гроза, завтра вдень опади припиняться. Температура повітря за фронтом знизиться і становитиме максимально 15 вересня лише +20 градусів.

Атмосферний фронт в Україні

В Україну рухається атмосферний фронт, що характеризується дощовою погодою. Попри те, що він ще не дійшов остаточно, опади вже пройшли у кількох областях 14 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві