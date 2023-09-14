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Грозы как летом. Синоптик дала прогноз на завтра, рассказав об еще одной "проблеме"

Фото: синоптик дала прогноз в Украине на 15 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

К дождям с грозами 15 сентября в Украине присоединится еще одна "неприятность" - порывистый ветер. Такая погода - "отголоски" атмосферного фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Дожди

В частности, по данным синоптика, завтра дожди, иногда с грозами пройдут в восточной части, местами в центральных областях и локально на юге Украины.

"Грозы могут сопровождаться порывистым ветром!" – предупредила Диденко.

При этом в западных и северных регионах, а также в Винницкой области завтра днем дожди будут прекращаться, задержатся только в ближайшую ночь.

Где будет холоднее всего

Как отметила синоптик, температура воздуха самая низкая, +18...+20 градусов, ожидается в пятницу в:

  • Черниговской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Донецкой областях.

На остальной территории предполагается +20...+24 градуса, будет не жарко. Только в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму задержится летняя температура воздуха +25...+29 градусов.

Погода в Киеве

Уже сегодня вечером и в ближайшую ночь придет в столицу дождь и погремит гроза, завтра днем осадки прекратятся. Температура воздуха за фронтом снизится и составит максимально 15 сентября всего +20 градусов.

Атмосферный фронт в Украине

В Украину движется атмосферный фронт, который характеризуется дождливой погодой. Несмотря на то, что он еще не дошел окончательно, осадки уже прошли в нескольких областях 14 сентября.

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