Атмосферний фронт принесе в Україну дощі. Де чекати опади сьогодні

В Україну рухається атмосферний фронт, який характеризується дощовою погодою. Попри те, що він ще не дійшов остаточно, опади вже пройдуть у кількох областях сьогодні, 14 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Поки що він (атмосферний фронт, - ред.) лежить західніше, проте вже сьогодні принесе в Україну дощі та грози. Вони спочатку пройдуть у західних областях, північних, місцями у центральних та на Одещині", - розповіла синоптик.

Діденко зазначила, що далі - 15 вересня, опади "підуть східніше".

Похолодання

Температура повітря також зміниться і не в кращий бік - очікується зниження.

"У західних областях сьогодні очікується +20....+26 градусів. На решті території ще не встигне, +24...+29 градусів. На сході буде свіжіше, +21....+24 градуси", - констатувала синоптик.

При цьому, як каже Діденко, зниження температури повітря через фронтальну діяльність пошириться на більшу частину України вже завтра, 15 вересня.

Погода в Києві

У Києві сьогодні ще очікується тепла погода, до +27 градусів, проте не без дощів.

"В другій половині дня чи надвечір дощі з грозою прийдуть і в столицю! Похолоднішає в Києві 15 вересня", - додала синоптик.

Потепління

Як зазначила Діденко, надовго дощова погода з похолоданням в Україні не затримається. І вже в суботу-неділю знову потепліє.

Коли чекати заморозки в Україні?

У третій декаді вересня через скорочення світлового дня та низьку відносну вологість на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях та на крайній півночі країни в окремі ночі можуть бути навіть мінусові температури.