ua en ru
Нд, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Грози і спека до +32: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Київ, Неділя 20 липня 2025 07:00
UA EN RU
Грози і спека до +32: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 20 липня, буде з дощами та навіть грозами. Але у деяких регіонах очікується спека до +32 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вдень у західних, північних та центральних регіонах, а також в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози.

На решті території опадів не очікується. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде від +20 до +25 градусів. На півдні та сході очікується спека до +32 градусів.

Грози і спека до +32: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

Сьогодні у столиці України хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі.

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть у Києві +22 +24 градуси.

Грози і спека до +32: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, цього тижня Львів та область накрила сильна негода. Через дощі були затоплені вулиці, це призвело до ускладнень на дорогах.

Також зазначимо, що це не вперше у липні Львівська область потерпає від злив. Рятувальники зафіксували, що за одну добу випала річна норма дощів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Дрони атакували Москву та Підмосков’я: вибухи, паніка та робота ППО
Дрони атакували Москву та Підмосков’я: вибухи, паніка та робота ППО
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні