Грози і спека до +32: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 20 липня, буде з дощами та навіть грозами. Але у деяких регіонах очікується спека до +32 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вдень у західних, північних та центральних регіонах, а також в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози.

На решті території опадів не очікується. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде від +20 до +25 градусів. На півдні та сході очікується спека до +32 градусів.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці України хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі.

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть у Києві +22 +24 градуси.