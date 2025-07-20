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Грозы и жара до +32: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Киев, Воскресенье 20 июля 2025 07:00
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Грозы и жара до +32: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 20 июля, будет с дождями и даже грозами. Но в некоторых регионах ожидается жара до +32 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем в западных, северных и центральных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории осадков не ожидается. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет от +20 до +25 градусов. На юге и востоке ожидается жара до +32 градусов.

Грозы и жара до +32: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице Украины облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях.

Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут в Киеве +22 +24 градуса.

Грозы и жара до +32: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Напомним, на этой неделе Львов и область накрыла сильная непогода. Из-за дождей были затоплены улицы, это привело к осложнениям на дорогах.

Также отметим, что это не впервые в июле Львовская область страдает от ливней. Спасатели зафиксировали, что за одни сутки выпала годовая норма дождей.

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