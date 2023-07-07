Грози, град та шквали вітру, але місцями спека до +38: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в Україні мінлива хмарність.

У п'ятницю очікуються помірні грозові дощі, вдень у північних, більшості центральних регіонів, а також Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

При цьому у східних, вночі і в південних областях без опадів.

Температура в західних, більшості північних та Вінницькій областях вночі 15-20°, вдень 22-27°. На решті території вночі 19-24°, вдень 28-33°, на півдні та сході місцями сильна спека 35-38°. В Карпатах вночі 10-15°, вдень 13-18°.

Вітер північний, у східних та південно-східних областях східний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

У столиці та області мінлива хмарність.

Прогнозують короткочасні дощі, грози. Вдень місцями значні дощі та грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У зв'язку з цим оголошено I, жовтий, рівень небезпечності. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 24-26°, по області вночі 15-20°, вдень 22-27°.

Погода в липні

Другий місяць літа в Україні буде теплішим за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура очікується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.

При цьому послаблення спеки разом із літніми дощами прийде орієнтовно 8 липня.

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