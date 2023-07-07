Грозы, град и шквалы ветра, но местами жара до +38: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине переменная облачность.

В пятницу ожидаются умеренные грозовые дожди, днем в северных, большинстве центральных регионов, а также в Одесской и Николаевской областях местами значительные дожди. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

При этом в восточных, ночью и южных областях без осадков.

Температура в западных, большинстве северных и Винницких областях ночью 15-20°, днем 22-27°. На остальной территории ночью 19-24°, днем 28-33°, на юге и востоке местами сильная жара 35-38°. В Карпатах ночью 10-15°, днем 13-18°.

Ветер северный, в восточных и юго-восточных областях восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность.

Прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Днем местами сильные дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В связи с этим объявлен I, желтый, уровень опасности. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 24-26°, по области ночью 15-20°, днем 22-27°.

Погода в июле

Второй месяц лета в Украине будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура ожидается от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов.

При этом ослабление жары вместе с летними дождями придет ориентировочно 8 июля.

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