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Україну накриють грози, але не всюди: де очікувати негоду 17 та 18 серпня

13:29 17.08.2026 Пн
1 хв
Негода посилиться у другій половині дня
aimg Анастасія Никончук
Україну накриють грози, але не всюди: де очікувати негоду 17 та 18 серпня Ілюстративне фото: гроза (GettyImages)
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В Україні 17 та 18 серпня очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози, а в окремих районах також град та шквальний вітер до 20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС.

Де очікуються грози

За даними Українського гідрометцентру, 17 серпня у другій половині дня та до кінця доби грози прогнозуються у більшості західних та північних областей, а також на Вінниччині. В окремих районах можливі град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

18 серпня грози збережуться на заході України. Вдень негода також очікується у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Місцями синоптики прогнозують град та шквали до 15–20 м/с.

Україну накриють грози, але не всюди: де очікувати негоду 17 та 18 серпня

Фото: на Україну насувається негода (інфографіка РБК-Україна)

Як негода може вплинути на роботу та транспорт

В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Під час грози мешканців закликають дотримуватись правил безпеки та бути особливо уважними.

Нагадуємо, що після короткочасного похолодання в Україну знову настане спека. Вже на початку цього тижня в окремих регіонах температура підніметься до +33 градусів, проте вже із середини тижня очікується помітне зниження температур.

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