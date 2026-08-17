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Украину накроют грозы, но не повсюду: где ждать непогоду 17 и 18 августа

13:29 17.08.2026 Пн
1 мин
Непогода усилится во второй половине дня
aimg Анастасия Никончук
Украину накроют грозы, но не повсюду: где ждать непогоду 17 и 18 августа Иллюстративное фото: гроза (GettyImages)
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В Украине 17 и 18 августа ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы, а в отдельных районах также град и шквальный ветер до 20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС.

Где ожидаются грозы

По данным Украинского гидрометцентра, 17 августа во второй половине дня и до конца суток грозы прогнозируются в большинстве западных и северных областей, а также на Виннитчине. В отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

18 августа грозы сохранятся на западе Украины. Днем непогода также ожидается в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Местами синоптики прогнозируют град и шквалы до 15–20 м/с.

Украину накроют грозы, но не повсюду: где ждать непогоду 17 и 18 августа

Фото: на Украину надвигается непогода (инфографика РБК-Украина)

Как непогода может повлиять на работу и транспорт

В Укргидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия способны осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Во время грозы жителей призывают соблюдать правила безопасности и быть особенно внимательными.

Напоминаем, что после кратковременного похолодания в Украину снова придет жара. Уже в начале этой недели в отдельных регионах температура поднимется до +33 градусов, однако уже с середины недели ожидается заметное снижение температур.

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