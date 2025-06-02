Грози, град і шквали: в Україні оголошено штормове попередження до кінця доби

"Грози, шквали та град очікуються до кінця доби 2 червня та протягом 3 червня в низці західних і північних областей України", - сказано у повідомленні.

Негода зачепить Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Вінницьку, Житомирську, Закарпатську, Київську, Чернігівську та Сумську області. У цих регіонах можливі грози, подекуди град і шквали вітру до 15–20 метрів на секунду.



Також на Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині 3 червня очікуються значні дощі - оголошений перший, жовтий, рівень небезпеки.

Можливі паводки

Також з 3 по 5 червня на річках у Львівській та Івано-Франківській областях, які належать до басейну Дністра, через сильні дощі можливе різке підняття води - місцями на 30-130 см.

У гірських районах існує небезпека сходження потужних потоків води з камінням і ґрунтом.