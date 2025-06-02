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Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение до конца суток

Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение 2 июня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине до конца суток, 2 июня, ожидается значительное ухудшение погоды. В ряде областей объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Грозы, шквалы и град ожидаются до конца суток 2 июня и в течение 3 июня в ряде западных и северных областей Украины", - сказано в сообщении.

Непогода затронет Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Винницкую, Житомирскую, Закарпатскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В этих регионах возможны грозы, местами град и шквалы ветра до 15-20 метров в секунду.

Также на Волыни, Ривненщине, Винницкой и Житомирской областях 3 июня ожидаются значительные дожди - объявлен первый, желтый, уровень опасности.

Возможны паводки

Также с 3 по 5 июня на реках во Львовской и Ивано-Франковской областях, которые относятся к бассейну Днестра, из-за сильных дождей возможно резкое поднятие воды - местами на 30-130 см.

В горных районах существует опасность схождения мощных потоков воды с камнями и грунтом.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в Украину уже пришло метеорологическое лето, но не во все области.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.

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