Грози, град і шквали: в Україні оголошено штормове попередження до кінця доби
В Україні до кінця доби, 2 червня, очікується значне погіршення погоди. У низці областей оголошено перший рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Грози, шквали та град очікуються до кінця доби 2 червня та протягом 3 червня в низці західних і північних областей України", - сказано у повідомленні.
Негода зачепить Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Вінницьку, Житомирську, Закарпатську, Київську, Чернігівську та Сумську області. У цих регіонах можливі грози, подекуди град і шквали вітру до 15–20 метрів на секунду.
Також на Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині 3 червня очікуються значні дощі - оголошений перший, жовтий, рівень небезпеки.
Можливі паводки
Також з 3 по 5 червня на річках у Львівській та Івано-Франківській областях, які належать до басейну Дністра, через сильні дощі можливе різке підняття води - місцями на 30-130 см.
У гірських районах існує небезпека сходження потужних потоків води з камінням і ґрунтом.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що в Україну вже прийшло метеорологічне літо, але не у всі області.
Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.
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