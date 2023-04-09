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Грози, дощі, а в Карпатах - мороз: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні погода в Україні буде з грозами і дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 9 квітня буде дощовою. Місцями очікується ожеледиця і туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. При цьому вдень очікуються помірні дощі, подекуди з грозою.

У більшості західних, вдень і південних областей без істотних опадів. Вночі та вранці у західних, Житомирській та південних областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В Укргідрометцентрі також прогнозують місцями ожеледицю на дорогах у Карпатському регіоні.

Температура повітря вночі в середньому становитиме +3 +8 градусів, вдень +10 +15 тепла. У західних регіонах стовпчики термометрів вночі можуть опуститися й до -1.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди по області з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура повітря вночі складатиме +6 +8 градусів, а вдень підніметься до +12 +14.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Києві та області.

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