ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ та область найближчими годинами накриє гроза

Новость на русском →
Київська область, Субота 08 квітня 2023 15:19
Київ та область найближчими годинами накриє гроза Фото: жителів Києва та області попередили про небезпеку (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 8 квітня, жителів Києва та області попередили про небезпеку. Протягом найближчих годин та до кінця доби йтиме дощ з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та КМДА.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 8 квітня гроза. І рівень небезпечності", - повідомили в Укргідромедцентрі.

У КМДА нагадали, що під час сильного вітру необхідно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

У разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської: 044-284-74-19.

Нагадаємо, синоптики повідомляли про невеликі дощі цими вихідними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян