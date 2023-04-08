Київ та область найближчими годинами накриє гроза

Сьогодні, 8 квітня, жителів Києва та області попередили про небезпеку. Протягом найближчих годин та до кінця доби йтиме дощ з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та КМДА .

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 8 квітня гроза. І рівень небезпечності", - повідомили в Укргідромедцентрі.

У КМДА нагадали, що під час сильного вітру необхідно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

У разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської: 044-284-74-19.

Нагадаємо, синоптики повідомляли про невеликі дощі цими вихідними.

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