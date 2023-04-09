ua ru
Нд, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Грози, дощі, а в Карпатах - мороз: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском →
Київ, Неділя 09 квітня 2023 07:00
Грози, дощі, а в Карпатах - мороз: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні погода в Україні буде з грозами і дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 9 квітня буде дощовою. Місцями очікується ожеледиця і туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. При цьому вдень очікуються помірні дощі, подекуди з грозою.

У більшості західних, вдень і південних областей без істотних опадів. Вночі та вранці у західних, Житомирській та південних областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В Укргідрометцентрі також прогнозують місцями ожеледицю на дорогах у Карпатському регіоні.

Температура повітря вночі в середньому становитиме +3 +8 градусів, вдень +10 +15 тепла. У західних регіонах стовпчики термометрів вночі можуть опуститися й до -1.

Грози, дощі, а в Карпатах - мороз: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди по області з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура повітря вночі складатиме +6 +8 градусів, а вдень підніметься до +12 +14.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Києві та області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Туман Негода в Україні
NEWS
МЗС розкритикувало Ватикан за прирівнювання України та РФ: не сприяє примиренню
МЗС розкритикувало Ватикан за прирівнювання України та РФ: не сприяє примиренню
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян