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Грозы, дожди, а в Карпатах - мороз: какой будет погода в Украине сегодня

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Киев, Воскресенье 09 апреля 2023 07:00
Грозы, дожди, а в Карпатах - мороз: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня погода в Украине будет с грозами и дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 9 апреля, будет дождливой. Местами ожидается гололедица и туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. При этом днем ожидаются умеренные дожди, иногда с грозой.

В большинстве западных, днем и южных областях без существенных осадков. Ночью и утром в западной, Житомирской и южных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Укргидрометцентре также прогнозируют местами гололедицу на дорогах в Карпатском регионе.

Температура воздуха ночью в среднем составит +3 +8 градусов, днем +10 +15 тепла. В западных регионах столбики термометров ночью могут опуститься до -1.

Грозы, дожди, а в Карпатах - мороз: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь, местами по области с грозой. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять +6 +8 градусов, а днем поднимется до +12 +14.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Киеве и области.

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