С грозами и градом: в Украине объявили штормовое предупреждение

Так, днем 9 июня в большинстве областей ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый ).

I степень означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий

Кроме того, 9 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.