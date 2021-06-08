UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

С грозами и градом: в Украине объявили штормовое предупреждение

Автор: РБК-Украина

Завтра, 9 июня, по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируют грозы, град и шквалы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, днем 9 июня в большинстве областей ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый ).

I степень означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий

Кроме того, 9 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

РБК-Украина ранее уже писало, что Киев завтра накроет дождь с грозой.

Напомним, погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГрадШтормовое предупреждениеПогода