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Киев завтра накроет дождь с грозой

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Киев, Вторник 08 июня 2021 13:29
Киев завтра накроет дождь с грозой Фото: в Киеве ливень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Киеве 9 черня снова будет дождливая. В городе третий день подряд будут идти дожди, а также будет гроза.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Погода на среду

В среду в Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой.

Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13+15, днем +23+25.

Отметим, что во всех областях Украины на этой неделе сильные дожди.

Напомним, что из-за мощного ливня затопило улицы Харькова и Херсона. Там вода переливалась через бордюры на дорогах.

На прошлой неделе в Мариуполе шел проливной дождь, заливая дома и улицы водой во всех районах города.

Кроме того, в селе Красная Поляна Харьковской области мужчину убило молнией.

Отметим, погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.

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