Киев завтра накроет дождь с грозой
Погода в Киеве 9 черня снова будет дождливая. В городе третий день подряд будут идти дожди, а также будет гроза.
Погода на среду
В среду в Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой.
Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +13+15, днем +23+25.
Отметим, что во всех областях Украины на этой неделе сильные дожди.
Напомним, что из-за мощного ливня затопило улицы Харькова и Херсона. Там вода переливалась через бордюры на дорогах.
На прошлой неделе в Мариуполе шел проливной дождь, заливая дома и улицы водой во всех районах города.
Кроме того, в селе Красная Поляна Харьковской области мужчину убило молнией.
Отметим, погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.