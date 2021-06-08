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З грозами та градом: в Україні оголосили штормове попередження

Автор: РБК-Україна

Завтра, 9 червня, по всій території України оголошено штормове попередження. Прогнозують грози, град та шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, вдень 9 червня у більшості областей очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий ).

I ступінь означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов

Крім того, 9 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

РБК-Україна раніше вже писало, що Київ завтра накриє дощ з грозою.

Нагадаємо, погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.

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