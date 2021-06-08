З грозами та градом: в Україні оголосили штормове попередження

Так, вдень 9 червня у більшості областей очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий ).

I ступінь означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов

Крім того, 9 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.