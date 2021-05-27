Гроза в Киеве и северных областях: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

В большинстве областях сегодня сухо и переменная облачность. Грозовые дожди передают только в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Киевской областях, а также в Киеве.

На западе страны сегодня днем +21+26, а ночью +8+12. На севере страны днем будет +22+24, а ночью +12+14. В центральных регионах температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +12+15.

На востоке Украины, как ожидается, днем будет +25+27, а ночью +13+15. А в южных областях днем будет +25+27, а ночью +12+14.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет гроза с дождем. Температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +12+14.