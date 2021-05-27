Гроза у Києві та північних областях: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

У більшості областях сьогодні сухо та мінлива хмарність. Грозові дощі передають лише в Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Київській областях, а також у Києві.

На заході країни сьогодні вдень +21+26, а вночі +8+12. На півночі країни вдень буде +22+24, а вночі +12+14. У центральних регіонах температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +12+15.

На сході України, як очікується, вдень буде +25+27, а вночі +13+15. А у південних областях вдень буде +25+27, а вночі +12+14.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде гроза з дощем. Температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +12+14.