Гроза, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні
Погода в Україні 28 травня різко погіршилась. Синоптики оголосили штормове попередження, а також будуть град та грози.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на УкрГідрометцентр.
В Україні, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий).
У Київській області 28 травня грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с. Також Київ сьогодні накриє гроза.
Зазначимо, суху погоду прогнозують лише в Одеській області. На решті території країни будуть дощі, місцями з грозами.
Як прогнозувалось, сьогодні частина країни прогріється до + 28 градусів, але синоптики прогнозують сильні грози, зливи, місцями можливий град.
Крім того, синоптики УкрГідрометцентру спрогнозували, якою буде погода в червні.
РБК-Україна також писало, що кліматологи зафіксували прихід до Києва метеорологічного літа.