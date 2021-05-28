Гроза, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Погода в Україні 28 травня різко погіршилась. Синоптики оголосили штормове попередження, а також будуть град та грози.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій , посилаючись на УкрГідрометцентр.

В Україні, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області 28 травня грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с. Також Київ сьогодні накриє гроза.

Зазначимо, суху погоду прогнозують лише в Одеській області. На решті території країни будуть дощі, місцями з грозами.