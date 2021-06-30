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Гроза, град и шквалы: часть Украины завтра накроет непогода

Автор: Андрей Василюк

В большей части Украины 1 июля будут наблюдаться дожди с грозой и градом, а также сильный ветер. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди. В Киеве и Киевской области 1 июля грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с ", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.

В ближайшие дни над Западной Украиной встретятся два воздушных потока, на стыке которых обычно образуются грозовые и дождевые облака.

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