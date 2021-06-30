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Гроза, град та шквали: частину України завтра накриє негода

Автор: Андрій Василюк

В більшій частині України 1 липня спостерігатимуться дощі з грозою та градом, а також сильний вітер. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

Про це попереджає прес-служба ДСНС України.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. 1 липня в Україні, крім сходу та південного сходу, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі. У Києві та Київській області 1 липня грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода цього тижня.

В найближчі дні над західною Україною зустрінуться два повітряні потоки, на стику яких зазвичай утворюються грозові та дощові хмари.

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Погода