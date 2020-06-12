Гроза, дожди и жара: синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходные

В Украине на выходные ожидается гроза и дожди, а также высокая температура воздуха. Большинство областей будет страдать от жары.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

Прогноз погоды 13 июня

В субботу в стране будет жара и гроза. В западных областях жара достигнет +24+31, ночью будет +13+19.

На севере страны температура воздуха днем тоже высокая, +30+33, а ночью +17+19.

В центральных областях днем будет +30+33, а ночью +18+20. По данным синоптиков, на юге Украины днем будет +25+28, а ночью +15+18.

В восточных областях будет жарко и без дождей. Днем ожидается +33+35, а ночью +18+20.

В Киеве завтра будет гроза и дожди. Днем будет +30+32, а ночью +19+21.

Прогноз погоды на 14 июня

По данным синоптиков, в этот день дожди и грозы охватят всю территорию страны. В восточных областях днем будет +29+33, а ночью +17+20.

На юге страны днем будет +24+27, а ночью +15+18. В центральных областях температура воздуха днем составит +24+27, а ночью +14+18.

На западе и севере страны днем будет +23+27, а ночью +14+18.

Киев в воскресенье тоже накроет дождь с грозой. Днем будет +24+26, а ночью +15+17.

Напомним, последнюю неделю на западе страны идут сильные дожди. Каждый день объявляют штормовое предупреждение.

В частности, в Закарпатской области смыло мосты и затопило село.

А также в Украине 241 населенный пункт был обесточен в результате дождей и сильных порывов ветра.