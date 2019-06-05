Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал введение предельной цены на электроэнергию в связи с вводом свободного рынка электроэнергии. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент продолжаются дискуссии о переносе даты запуска нового рынка электроэнергии.

"Что касается вопроса введения рынка электрической энергии с 1 июля 2019 года, продолжаются дискуссии, чтобы отложить дату. У правительства есть только возможность выполнить норму закона и внедрить рынок электроэнергии", - заявил премьер-министр.

Также Владимир Гройсман заявил, что хочет упразднить "роттердамы с плюсами".

"Мы обращаемся к НКРЭКУ - обеспечить не повышение цен на электроэнергию для населения и промышленности. Эти решения внедрят механизмы предельных цен", - заявил Гройсман.

Ранее Кабинет министров на заседании утвердил порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии для запуска нового рынка. Принятым постановлением определяется единый механизм проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, поскольку действующей моделью Оптового рынка электроэнергии не предусмотрен такой вид продажи.

РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров на заседании 5 июня возложил публичные специальные обязательства (PSO) по поставке электроэнергии населению с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

Кроме того, комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной рады одобрил законопроект №10318 о переносе запуска нового рынка электроэнергии на три месяца с 1 июля на 1 октября текущего года.