Гройсман на требование Ляшко поручил разобраться с долгами по зарплатам

Фото: Олег Ляшко (rada.gov.ua)

Ляшко заблокировал выступление Гройсмана

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от премьер-министра Владимира Гройсмана до конца пятницы, 22 марта 2019 года, рассчитаться с многомесячными долгами по зарплатам с дорожниками Днепропетровской области и медиками Одессы. Об этом Ляшко заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

В частности, Ляшко вместе с членами фракции Радикальной партии заблокировали выступление Гройсмана в Верховной раде. После требований Ляшко срочно рассчитаться с людьми, Гройсман позвонил главе «Укравтодора» и поручил до конца дня «закрыть вопрос» с зарплатными долгами перед дорожниками Днепропетровской области.

«Вы посмотрите, целому премьер-министру потребовалось звонить главе «Укравтодора», чтобы убедиться в том, что долги по зарплатам перед дорожниками существуют. Это просто позор! Но, слава Богу, премьер дал поручение рассчитаться с долгами. Мы не оставим этот вопрос пока наше требование не будет выполнено», - заявил Ляшко.

Лидер «радикалов» обратился ко всем украинцам, работающим в бюджетной сфере, обращаться к нему если государство задолжало им деньги.

«Обращаюсь ко всем гражданам Украины: если перед вами есть долги по заработной плате, которую вам не платят коррумпированные чиновники, своевременно получающие миллионные зарплаты и премии, обращайтесь ко мне. Я выбью эти долги у Гройсмана и верну вам заработанные деньги!», - призвал Ляшко.