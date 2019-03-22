Гройсман на вимогу Ляшка доручив розібратися з боргами по зарплатах

Фото: Олег Ляшко (rada.gov.ua)

Ляшко заблокував виступ Гройсмана

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагав від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до кінця п'ятниці, 22 березня 2019 року, розрахуватися з багатомісячними боргами по зарплатах з дорожниками Дніпропетровської області та медиками Одеси. Про це Ляшко заявив в ході години запитань до уряду у Верховній раді.

Зокрема, Ляшко разом з членами фракції Радикальної партії заблокувала виступ Гройсмана у Верховній раді. Після вимог Ляшка терміново розрахуватися з людьми, Гройсман зателефонував голові «Укравтодору» і доручив до кінця дня «закрити питання» із зарплатними боргами перед дорожниками Дніпропетровської області.

«Ви подивіться, цілого прем'єр-міністру потрібно телефонувати голові «Укравтодору», щоб переконатися в тому, що борги по зарплатах перед дорожниками існують. Це просто ганьба! Але, слава Богу, прем'єр дав доручення розрахуватися з боргами. Ми не залишимо це питання, поки наша вимога не буде виконана», - заявив Ляшко.

Лідер «радикалів» закликав до всіх українців, які працюють в бюджетній сфері, звертатися до нього, якщо держава заборгувала їм гроші.

«Звертаюся до всіх громадян України: якщо перед вами мають борги по заробітній платі, яку вам не платять корумповані чиновники, які своєчасно отримують мільйонні зарплати і премії, звертайтеся до мене. Я виб'ю ці борги у Гройсмана і поверну вам зароблені гроші!», - закликав Ляшко.