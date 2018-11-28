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Гройсман сомневается в продлении военного положения через 30 дней

Новости » Политика    28.11.2018 - 10:56
Гройсман сомневается в продлении военного положения через 30 дней
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Премьер призвал украинцев жить обычной жизнью

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что режим военного положения не придется продлевать через 30 дней. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман призвал украинцев не поддаваться панике в связи с военным положением и жить обыкновенной жизнью.

"Я глубоко убежден, что через 30 дней у нас будут все основания не продлевать решение о военном положении и все абсолютно будет нормально. Но мы также понимаем, что всегда должны быть готовы отразить агрессию нашего врага, который еще недавно был нашим соседом", - подчеркнул он.

Гройсман добавил, что для Украины важно стать экономически и финансово обеспеченной, чтобы быть сильной для отражения атак, которые могут быть предприняты с российской стороны.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект, которым предусматривает введение военного положения в Украине.

Отметим, командующий Объединенных сил Сергей Наев заверил, что военное положение в Донецкой и Луганской областях не повлияет на мирных жителей.

 

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